Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية: نؤكد دعمنا لسوريا في جهود إعادة البناء على أسس تضمن وحدتها واستقرارها وسيادتها

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما
lebanon 24
07/11/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: وزير خارجية ألمانيا أكد دعمه لوحدة وسيادة سوريا واستعدادها للمساهمة في جهود إعادة الإعمار
lebanon 24
07/11/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا جهود إطلاق سراح الرهائن وعودة السلطة الفلسطينية لغزة
lebanon 24
07/11/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن وأمير قطر: لضرورة دعم جهود لبنان وسوريا في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما
lebanon 24
07/11/2025 12:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:07 | 2025-11-07
05:03 | 2025-11-07
04:48 | 2025-11-07
04:47 | 2025-11-07
04:37 | 2025-11-07
04:37 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24