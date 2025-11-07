26
بيروت
25
طرابلس
24
صور
27
جبيل
24
صيدا
26
جونية
26
النبطية
23
زحلة
24
بعلبك
9
بشري
24
بيت الدين
23
كفردبيان
أخبار عاجلة
تحليق للطيران الحربي فوق النبطية واقليم التفاح ومجرى الليطاني ومسيّرات في أجواء عربصاليم والجبل الرفيع ويحمر والزوطرين (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
07-11-2025
|
03:12
photos
