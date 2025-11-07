Advertisement

بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي

07-11-2025 | 06:30
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية  في عين التينة، وفدا موسعا من مجلس إدارة البنك الدولي ضم 17 مديرا تنفيذياً في البنك، في حضور المدير التنفيذي لمجموعة "البنك الدولي" عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كارية ومدير مكتب البنك في لبنان أنريكي آرماس والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان .
وخصص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لاسيما ملف إعادة الاعمار .
وقدم الرئيس بري للوفد، شرحا تفصيليا مسهبا على الخريطة التي اعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف اطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، إضافة الى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية والصناعية وقطاع الطاقة ، فضلا عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل للإسلحة المحرمة دوليا". 
