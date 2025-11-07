رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد البنك الدولي: لبنان ملتزم باتفاق وقف الاعمال العدائية فيما إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف من اعتداءاتها عليه

Lebanon 24