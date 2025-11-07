Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يقول إن روسيا تحاول إظهار نجاح ميداني للرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال هجومها على بوكروفسك

Lebanon 24
07-11-2025 | 09:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: رئيسة وزراء اليابان تقول إنها تريد إجراء مناقشات صريحة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
lebanon 24
07/11/2025 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم خلال الليل
lebanon 24
07/11/2025 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا
lebanon 24
07/11/2025 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: رئيس الكنيست يدعو الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب رسميّاً إلى إلقاء كلمة في الكنيست
lebanon 24
07/11/2025 20:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:21 | 2025-11-07
13:10 | 2025-11-07
13:06 | 2025-11-07
13:05 | 2025-11-07
12:46 | 2025-11-07
12:40 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24