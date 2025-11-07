Advertisement

القناة 12الإسرائيلية: إسرائيل تلقت إشارة أولية بشأن احتمال تسليم جثة أحد الرهائن الليلة

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:21
