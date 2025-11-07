Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: المستشارون القانونيون بالخارجية الأميركية أعربوا عن مخاوفهم من السلوك العسكري الإسرائيلي أثناء الحرب

Lebanon 24
07-11-2025 | 11:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة العدل الأميركية: اتّهام مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالاحتفاظ بوثائق رسمية بشكل غير قانوني
lebanon 24
08/11/2025 04:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع: نعرب عن مخاوفنا بشأن الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي في إستونيا و #بولندا و #رومانيا
lebanon 24
08/11/2025 04:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: سلوك الصين تجاه جيرانها والعالم ينذر بالخطر
lebanon 24
08/11/2025 04:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الخارجية الأميركية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين الأميركيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية
lebanon 24
08/11/2025 04:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2025-11-07
19:05 | 2025-11-07
18:50 | 2025-11-07
18:48 | 2025-11-07
18:31 | 2025-11-07
18:20 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24