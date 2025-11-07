مكتب الأممي للشؤون الإنسانية: وثقنا خلال شهر واحد 150 هجوما لمستوطنين بموسم قطف الزيتون مما أسفر عن إصابة أكثر من 140 فلسطينيا وتخريب أكثر من 4200 شجرة في 77 قرية بالضفة

