أخبار عاجلة

وسائل إعلام باكستانية عن وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في اسطنبول

Lebanon 24
07-11-2025 | 12:30
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الباكستاني: انهيار المحادثات الجارية مع أفغانستان في إسطنبول
lebanon 24
08/11/2025 04:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الباكستاني: وزير الدفاع ورئيس المخابرات في الدوحة اليوم لإجراء محادثات مع حركة طالبان الأفغانية
lebanon 24
08/11/2025 04:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن وزير الدفاع الباكستاني: أفغانستان تريد السلام لكن عدم التوصل إلى اتفاق يعني حربا مفتوحة
lebanon 24
08/11/2025 04:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: محادثات الدوحة ستركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإرهاب العابر للحدود ضد بلادنا واستعادة السلام والاستقرار على طول الحدود مع أفغانستان
lebanon 24
08/11/2025 04:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
