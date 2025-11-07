Advertisement

وزارة الخزانة الأميركية: أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين

07-11-2025 | 14:22
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهاب اعتراف بالتقدّّم الذي أظهره القادة السوريون
lebanon 24
08/11/2025 04:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تزيل اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات
lebanon 24
08/11/2025 04:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
lebanon 24
08/11/2025 04:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: نرحب بقرار مجلس الأمن شطب الرئيس السوري ووزير داخليته من قائمة العقوبات
lebanon 24
08/11/2025 04:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
