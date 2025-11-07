Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: نندد بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان التي تنتهك القرار 1701 (الجزيرة)

Lebanon 24
07-11-2025 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: نعمل مع الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد
lebanon 24
08/11/2025 04:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: قوات حفظ السلام تعمل على الأرض في جنوب لبنان وبإمكانها الدفاع عن نفسها عند الشعور بالتهديد
lebanon 24
08/11/2025 04:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان صعبة للغاية وننسق مع كافة الأطراف من أجل خفض التصعيد
lebanon 24
08/11/2025 04:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يستقبل قائد اليونيفيل ويؤكد دعم لبنان للقرار 1701 والتزام إسرائيل
lebanon 24
08/11/2025 04:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:06 | 2025-11-07
19:05 | 2025-11-07
18:50 | 2025-11-07
18:48 | 2025-11-07
18:31 | 2025-11-07
18:20 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24