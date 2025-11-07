Advertisement

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: مستعدون لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي وليس البرنامج الصاروخي

Lebanon 24
07-11-2025 | 17:45
وزارة الدفاع الإيرانية بشأن التفاوض على البرنامج الصاروخي: أي تدخل خارجي في قدراتنا الدفاعية والصاروخية مرفوض
lebanon 24
08/11/2025 04:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن برنامجنا النووي أو الصاروخي الدفاعي
lebanon 24
08/11/2025 04:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يقول إنه مستعد لإجراء محادثات مع بولندا بشأن "التوغل المزعوم" للطائرات المسيّرة
lebanon 24
08/11/2025 04:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: وزير الخارجية تبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر بشأن برنامج طهران النووي
lebanon 24
08/11/2025 04:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
19:06 | 2025-11-07
19:05 | 2025-11-07
18:50 | 2025-11-07
18:48 | 2025-11-07
18:31 | 2025-11-07
18:20 | 2025-11-07
