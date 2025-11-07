24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
وكالة الأنباء الفرنسية: أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان وتحمل إسلام أباد المسؤولية
07-11-2025
|
23:35
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أفغاني: باكستان خرقت الهدنة بضربات على أفغانستان
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أفغاني: باكستان خرقت الهدنة بضربات على أفغانستان
08/11/2025 08:30:57
وكالة الأنباء الفرنسية: رئيس وزراء باكستان يتعهد برد قوي على هجوم أفغانستان
وكالة الأنباء الفرنسية: رئيس وزراء باكستان يتعهد برد قوي على هجوم أفغانستان
08/11/2025 08:30:57
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أفغان: مقتل 15 مدنيا في اشتباكات جديدة على الحدود مع باكستان
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أفغان: مقتل 15 مدنيا في اشتباكات جديدة على الحدود مع باكستان
08/11/2025 08:30:57
وكالة الأنباء الفرنسية: عودة خدمة الإنترنت والاتصالات للعمل جنوبي أفغانستان بعد انقطاع دام 48 ساعة
وكالة الأنباء الفرنسية: عودة خدمة الإنترنت والاتصالات للعمل جنوبي أفغانستان بعد انقطاع دام 48 ساعة
08/11/2025 08:30:57
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تمارس ضغوطًا على إسرائيل للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقة في رفح داخل الخط الأصفر
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تمارس ضغوطًا على إسرائيل للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقة في رفح داخل الخط الأصفر
01:26 | 2025-11-08
01:26 | 2025-11-08
قوات الجيش الاسرائيلي تطلق النار تجاه الأهالي بمحيط المنزل الذي أحرقه مستوطنون في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله
قوات الجيش الاسرائيلي تطلق النار تجاه الأهالي بمحيط المنزل الذي أحرقه مستوطنون في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله
01:03 | 2025-11-08
01:03 | 2025-11-08
"لبنان 24": اندلاع حريق في معمل الكابلات على طريق بعورتة الدامور وفرق الدفاع المدني تعمل على اخماده
"لبنان 24": اندلاع حريق في معمل الكابلات على طريق بعورتة الدامور وفرق الدفاع المدني تعمل على اخماده
00:52 | 2025-11-08
00:52 | 2025-11-08
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف شرق مدينة خان يونس
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف شرق مدينة خان يونس
00:47 | 2025-11-08
00:47 | 2025-11-08
سلطات مقاطعة ساراتوف الروسية: إصابة شخص وتضرر أبنية سكنية في هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
سلطات مقاطعة ساراتوف الروسية: إصابة شخص وتضرر أبنية سكنية في هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
00:47 | 2025-11-08
00:47 | 2025-11-08
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
فيديو لحادث سير مروّع... وشخصٌ خسر حياته!
09:29 | 2025-11-07
09:29 | 2025-11-07
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
بيروت في دائرة الخطر.. إسرائيل تختار التصعيد
07:32 | 2025-11-07
07:32 | 2025-11-07
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
15:27 | 2025-11-07
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
04:38 | 2025-11-07
04:38 | 2025-11-07
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
نزوح الجنوب بدأ.. الخوف يحكمُ الشارع
05:30 | 2025-11-07
01:26 | 2025-11-08
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تمارس ضغوطًا على إسرائيل للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقة في رفح داخل الخط الأصفر
01:03 | 2025-11-08
قوات الجيش الاسرائيلي تطلق النار تجاه الأهالي بمحيط المنزل الذي أحرقه مستوطنون في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله
00:52 | 2025-11-08
"لبنان 24": اندلاع حريق في معمل الكابلات على طريق بعورتة الدامور وفرق الدفاع المدني تعمل على اخماده
00:47 | 2025-11-08
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف شرق مدينة خان يونس
00:47 | 2025-11-08
سلطات مقاطعة ساراتوف الروسية: إصابة شخص وتضرر أبنية سكنية في هجوم طائرة مسيرة أوكرانية
00:42 | 2025-11-08
الوكالة الروسية للنقل الجوي: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار أورينبورغ جنوبي روسيا
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
03:42 | 2025-11-05
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03:58 | 2025-11-03
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
13:16 | 2025-11-02
