أخبار عاجلة

"لبنان 24": محلّقة إسرائيلية مُعادية ألقت 3 قنابل صوتية باتجاه بلدة بليدا

Lebanon 24
07-11-2025 | 21:42
