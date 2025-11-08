Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الجيش الاسرائيلي تطلق النار تجاه الأهالي بمحيط المنزل الذي أحرقه مستوطنون في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله

Lebanon 24
08-11-2025 | 01:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تُطلق الرصاص الحي أثناء اقتحام بلدة ريما شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية
lebanon 24
08/11/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم قرية أبو فلاح شمالي رام الله في الضفة الغربية
lebanon 24
08/11/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوطنون يحرقون مركبات في قرية عطارة شمال مدينة رام الله فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
08/11/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى جراء هجوم لمستوطنين على بلدة المغير شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية
lebanon 24
08/11/2025 12:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:03 | 2025-11-08
04:54 | 2025-11-08
04:52 | 2025-11-08
04:51 | 2025-11-08
04:50 | 2025-11-08
04:49 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24