أخبار عاجلة

مصدر في الجيش السوداني للجزيرة: أسقطنا مسيرة للدعم السريع كانت تستهدف مناطق مأهولة في الأبيض بشمال كردفان

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:14
