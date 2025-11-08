الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة خلال اتصال مع ممثلة الشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي

Lebanon 24