المتحدث باسم طالبان: وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع باكستان لم ينتهك من قبلنا وسيستمر الالتزام به

Lebanon 24
08-11-2025 | 02:29
مواضيع ذات صلة
حماس: نعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك
lebanon 24
08/11/2025 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان أفغانستان: تعليمات بالحفاظ على وقف النار طالما التزمت باكستان به
lebanon 24
08/11/2025 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان تقول إن وقف النار تم بناء على طلب باكستان
lebanon 24
08/11/2025 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: تم التوصل لتفاهم مع طالبان بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 48 ساعة بدءا من 6 مساء اليوم
lebanon 24
08/11/2025 12:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
05:03 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة

أيضاً في أخبار عاجلة
05:03 | 2025-11-08
04:54 | 2025-11-08
04:52 | 2025-11-08
04:51 | 2025-11-08
04:50 | 2025-11-08
04:49 | 2025-11-08
