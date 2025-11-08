Advertisement

الراعي في احتفالية وثيقة "في عصرنا" التي تعنى بحوار الاديان: لبنان كان سباقاً تاريخياً في عيش مضامين الوثيقة خصوصا انها شجعت المسيحيين والمسلمين على بناء جسور الحوار والتفاهم من اجل عالم اكثر عدالة

08-11-2025 | 03:05
