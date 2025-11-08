Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت أكثر من ٤٥٠ مسيرة هجومية و٤٥ صاروخا من أنواع مختلفة على أوكرانيا الليلة الماضية

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا
lebanon 24
08/11/2025 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استخدمت نحو 415 طائرة مسيّرة و40 صاروخًا في هجوم الليلة الماضية
lebanon 24
08/11/2025 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيّرة عن بُعد و50 صاروخًا لمهاجمة أوكرانيا أثناء الليل
lebanon 24
08/11/2025 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت 92 مسيّرة روسية من أصل 130 الليلة الماضية
lebanon 24
08/11/2025 12:06:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:03 | 2025-11-08
04:54 | 2025-11-08
04:52 | 2025-11-08
04:51 | 2025-11-08
04:50 | 2025-11-08
04:49 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24