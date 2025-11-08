Advertisement

مصادر طبية فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يسلم جثامين 15 فلسطينيًّا من قطاع غزة لـ"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" ضمن اتفاق التبادل

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:35
مصادر طبية فلسطينية: إسرائيل سلّمت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" جثامين 45 أسيرًا فلسطينيًّا نقلت لـ"مجمع ناصر" في خان يونس
lebanon 24
08/11/2025 12:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: وصول جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل مع الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
08/11/2025 12:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"مستشفى ناصر" يتسلم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا أفرجت عنها إسرائيل بموجب وقف النار (الاناضول)
lebanon 24
08/11/2025 12:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر تسلم جثامين 4 أسرى من غزة
lebanon 24
08/11/2025 12:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
05:03 | 2025-11-08
04:54 | 2025-11-08
04:52 | 2025-11-08
04:51 | 2025-11-08
04:50 | 2025-11-08
04:49 | 2025-11-08
