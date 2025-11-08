Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش: ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار- حاصبيا

Lebanon 24
08-11-2025 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناثا بين الساعة 01:00 والساعة 03:00
lebanon 24
08/11/2025 19:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00
lebanon 24
08/11/2025 19:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة بقاعاً
lebanon 24
08/11/2025 19:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيقوم فوج الهندسة في الجيش بعد قليل بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الخراب - صور
lebanon 24
08/11/2025 19:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2025-11-08
12:53 | 2025-11-08
12:34 | 2025-11-08
12:30 | 2025-11-08
12:26 | 2025-11-08
12:25 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24