مصدر قيادي في كتائب القسام : كتائب القسام انتشلت قبل قليل جثة الضابط هدار جولدن من مدينة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
08-11-2025 | 09:14
مصدر قيادي في القسام: كتائب القسام سلمت أسرى الاحتلال الأحياء للصليب الأحمر في غزة (الجزيرة)
كتائب القسام: انتشلنا جثتي الأسيرين الإسرائيليين عميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات بحث أجريناها اليوم
كتائب القسام في بيان: العثور على جثة أحد الجنود الإسرائيليين في غزة وجاري ترتيب إجراءات لتسليمها
القسام: قصفنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين حشود العدو قرب مفترق مرتجى جنوب مدينة خان يونس
