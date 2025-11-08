Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت": رئيس الأركان الإسرائيلي يصل إلى منزل عائلة غولدين في "كفار سابا" بعدما قالت حماس إنها عثرت على جثمانه في رفح

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:56
