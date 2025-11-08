Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن مصدر إسرائيلي: واشنطن تمارس في الأيام الأخيرة ضغوطا للسماح بمرور آمن لمقاتلي حماس المحاصرين

Lebanon 24
08-11-2025 | 13:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تمارس ضغوطًا على إسرائيل للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقة في رفح داخل الخط الأصفر
lebanon 24
09/11/2025 15:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: نتنياهو تراجع مؤقتاً عن السماح بمرور آمن لنحو 200 مسلح في رفح بسبب ضغوط داخل حكومته
lebanon 24
09/11/2025 15:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا
lebanon 24
09/11/2025 15:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة معاريف: الجيش الإسرائيلي بدأ في ضخ إسمنت في نفق بمدينة رفح محاصر فيه نحو 150 من مقاتلي حماس
lebanon 24
09/11/2025 15:06:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:58 | 2025-11-09
07:57 | 2025-11-09
07:45 | 2025-11-09
07:37 | 2025-11-09
07:02 | 2025-11-09
06:47 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24