وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الماليزية: مصرع شخص وإنقاذ 6 بعد غرق قارب يقل 90 مهاجرا

Lebanon 24
09-11-2025 | 00:27
