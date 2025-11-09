"إسرائيل هيوم": مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أنه إذا استمر حزب الله بمحاولات إعادة بناء قواته فقد يُطلب من الجيش الإسرائيلي قريبا شن جولة أخرى من القتال العنيف في لبنان

Lebanon 24