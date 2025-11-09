Advertisement

أخبار عاجلة

الاحتلال يقرر وضع اليد على مئات الدونمات من أراضي بردلة وتياسير بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24
09-11-2025 | 03:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ادعاءات جيش الاحتلال باستخدام المقاومة للأبراج السكنية بمدينة غزة لأغراض عسكرية أكاذيب لتبرير جرائمه
lebanon 24
09/11/2025 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجر شقة سكنية خلال عملية عسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
09/11/2025 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة صرة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
09/11/2025 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"
lebanon 24
09/11/2025 15:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:58 | 2025-11-09
07:57 | 2025-11-09
07:45 | 2025-11-09
07:37 | 2025-11-09
07:02 | 2025-11-09
06:47 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24