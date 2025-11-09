Advertisement

القسام: نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم وعليهم إيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه واستغلال ذلك لاستهداف المدنيين في غزة

Lebanon 24
09-11-2025 | 03:27
