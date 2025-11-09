Advertisement

مكتب الرئيس التركي: وفد تركي رفيع المستوى سيزور باكستان خلال أسبوع لمناقشة وقف إطلاق النار بين إسلام أباد وكابول بغية إتمام المحادثات

Lebanon 24
09-11-2025 | 04:10
