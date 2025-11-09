Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نحتاج إلى تجنيد 12 ألف جندي جديد من بينهم 7 آلاف في وحدات قتالية

Lebanon 24
09-11-2025 | 09:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: جندنا آلافا من جنود الاحتياط من أجل العملية في مدينة غزة
lebanon 24
09/11/2025 22:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن وثيقة سرية: الجيش الألماني يُخطّط لإضافة 100 ألف جندي لقواته
lebanon 24
09/11/2025 22:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة عمليات الجيش البولندي: سننشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا بسبب المناورات الروسية البيلاروسية
lebanon 24
09/11/2025 22:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حالياً في أوكرانيا
lebanon 24
09/11/2025 22:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2025-11-09
15:34 | 2025-11-09
15:33 | 2025-11-09
15:21 | 2025-11-09
15:20 | 2025-11-09
15:19 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24