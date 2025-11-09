عون خلال لقاء وفد وزارة الخزانة الاميركية: الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد

