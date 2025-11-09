رئيس الحكومة نواف سلام: من أهم الألغام بعمر الحكومة ثقل العادات المكتسبة وصعوبة التغيير وأدرك أن التغيير ليس سهلًا لكن في الوقت نفسه وبتقديري لا يمكن للبلد أن ينهض من دون تغيير

Lebanon 24