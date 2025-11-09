Advertisement

سلام: مسألة طائفية المراكز كانت الأصعب وكنت أفضل أن يكون هناك مداورة أكثر في التعيينات التي أجريناها

09-11-2025
رئيس الحكومة نواف سلام: مسألة طائفية المراكز كانت الأصعب وكنت أفضل أن يكون هناك مداورة أكثر في التعيينات التي أجريناها وهي تعيينات جيدة وأنا مستعد للدفاع عنها بغالبيتها العظمى
مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون: لن يكون هناك سلام بين حماس وإسرائيل
ترامب: الاجتماعات التي أجريتها مع الدول الآسيوية كانت رائعة
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: مسألة صواريخ توماهوك كانت موضع نقاش خلال المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب
