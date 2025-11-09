Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: موقفنا جميعًا موحد بضرورة العمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووقف الإعتداءات اليومية وتسليم أسرانا وهذا إلتزامًا بالإتفاقات الموقعة من الحكومة السابقة

Lebanon 24
09-11-2025 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: علينا إنهاء الحرب فورا في غزة وبناء السلام وإعادة جميع الرهائن والجثث إلى أسرهم
lebanon 24
09/11/2025 22:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تسليم سلاح المخيمات نحو " الفرملة" وموقف موحّد لتحالف القوى الفلسطينية
lebanon 24
09/11/2025 22:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الجميع موحدون ويريدون إنهاء حرب غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
09/11/2025 22:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: كلمة الرئيس عون سيتخللها تأكيد على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات
lebanon 24
09/11/2025 22:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:41 | 2025-11-09
15:35 | 2025-11-09
15:34 | 2025-11-09
15:33 | 2025-11-09
15:21 | 2025-11-09
15:20 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24