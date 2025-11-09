Advertisement

سلام: ليس لدي مصرف ولا ميليشيا ولا حزب سياسي بل لدي ثقة الناس التي اريد المحافظة عليها لان المشكلة الاساسية في لبنان هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين

09-11-2025 | 15:05
باسيل: العدالة ليست شعارا بل اسلوب حياة والتيار يريد اعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية
رئيس الحكومة نواف سلام من صيدا: جئنا للتأكيد بأنّ الدولة حاضرة واستمعنا إلى هموم أبناء المدينة ومشروعنا في الحكومة هو استعادة الدولة ويبدأ ذلك باستعادة ثقة الناس
مساكنة بين عون وسلام ولا سلام بين عين التينة والسراي
قاسم: على الحكومة أن تهتم بالقضايا المركزية والأساسية والطائف ليس وجهة نظر بل إتفاق
