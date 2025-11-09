24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل قد توافق على منح المقاتلين المحاصرين في رفح ممرا آمنا خاصة بعد إعادة جثمان هدار غولدين من غزة
Lebanon 24
09-11-2025
|
15:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: حماس تؤجل إعادة جثة هدار غولدين للتفاوض حول عناصرها المحاصرين
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حماس تؤجل إعادة جثة هدار غولدين للتفاوض حول عناصرها المحاصرين
09/11/2025 22:46:42
09/11/2025 22:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ غارة جوية أو تفجير أرضي للنفق المذكور خشية أن يؤدي ذلك إلى عدم التمكن من استعادة جثمان الرهينة هدار غولدين ودفنه في إسرائيل
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ غارة جوية أو تفجير أرضي للنفق المذكور خشية أن يؤدي ذلك إلى عدم التمكن من استعادة جثمان الرهينة هدار غولدين ودفنه في إسرائيل
09/11/2025 22:46:42
09/11/2025 22:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار غولدن
Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار غولدن
09/11/2025 22:46:42
09/11/2025 22:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لا توجد صفقة مع حماس بشأن إعادة الجندي جثمان غولدين
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: لا توجد صفقة مع حماس بشأن إعادة الجندي جثمان غولدين
09/11/2025 22:46:42
09/11/2025 22:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الداخلية السورية: داعش كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية تزعزع وتقوض أمن المواطنين
Lebanon 24
الداخلية السورية: داعش كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية تزعزع وتقوض أمن المواطنين
15:41 | 2025-11-09
09/11/2025 03:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: الحاجة الى التغيير لا تزال موجودة ولا تغيير من دون تغييرين والتغيير أصعب مما كنت أتصور
Lebanon 24
سلام: الحاجة الى التغيير لا تزال موجودة ولا تغيير من دون تغييرين والتغيير أصعب مما كنت أتصور
15:35 | 2025-11-09
09/11/2025 03:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لا يمكن أن يكون الرئيس بري قال إنني "مش سئلان عن الجنوب" وهذا كلام ظالم وهو يعرف أكثر من ذلك
Lebanon 24
سلام: لا يمكن أن يكون الرئيس بري قال إنني "مش سئلان عن الجنوب" وهذا كلام ظالم وهو يعرف أكثر من ذلك
15:34 | 2025-11-09
09/11/2025 03:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: كيف يمكن ان يكون الجنوب بعيد عن اولوياتي وأول زيارة قمت لها بعد تشكيل الحكومة كانت الى الجنوب واسعى جاهدا لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار واذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها ولست انا المسؤول عن الدمار
Lebanon 24
سلام: كيف يمكن ان يكون الجنوب بعيد عن اولوياتي وأول زيارة قمت لها بعد تشكيل الحكومة كانت الى الجنوب واسعى جاهدا لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار واذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها ولست انا المسؤول عن الدمار
15:33 | 2025-11-09
09/11/2025 03:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: الجميع تلوع من الحروب الاهلية ولا اعتقد أن أحدا على استعداد لاخذ البلد الى حرب جديدة
Lebanon 24
سلام: الجميع تلوع من الحروب الاهلية ولا اعتقد أن أحدا على استعداد لاخذ البلد الى حرب جديدة
15:21 | 2025-11-09
09/11/2025 03:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
"العد التنازلي لحرب لبنان بدأ".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:04 | 2025-11-09
09/11/2025 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
Lebanon 24
مصرف لبنان وتدابير جديدة للتحويلات
01:15 | 2025-11-09
09/11/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
Lebanon 24
"هجمات لحزب الله".. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف ما تستعدُّ له تل أبيب
16:43 | 2025-11-08
08/11/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:41 | 2025-11-09
الداخلية السورية: داعش كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية تزعزع وتقوض أمن المواطنين
15:35 | 2025-11-09
سلام: الحاجة الى التغيير لا تزال موجودة ولا تغيير من دون تغييرين والتغيير أصعب مما كنت أتصور
15:34 | 2025-11-09
سلام: لا يمكن أن يكون الرئيس بري قال إنني "مش سئلان عن الجنوب" وهذا كلام ظالم وهو يعرف أكثر من ذلك
15:33 | 2025-11-09
سلام: كيف يمكن ان يكون الجنوب بعيد عن اولوياتي وأول زيارة قمت لها بعد تشكيل الحكومة كانت الى الجنوب واسعى جاهدا لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار واذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها ولست انا المسؤول عن الدمار
15:21 | 2025-11-09
سلام: الجميع تلوع من الحروب الاهلية ولا اعتقد أن أحدا على استعداد لاخذ البلد الى حرب جديدة
15:20 | 2025-11-09
سامي الجميل: على الدولة اللبنانية حماية أهلها عبر الدبلوماسية والتفاوض لأن التجارب السابقة أظهرت أن السلاح فشل بالمهمة (الجديد)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 22:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 22:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 22:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24