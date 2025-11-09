سلام: كيف يمكن ان يكون الجنوب بعيد عن اولوياتي وأول زيارة قمت لها بعد تشكيل الحكومة كانت الى الجنوب واسعى جاهدا لحشد الاموال المطلوبة لاعادة الاعمار واذا كان لدى أي شخص طريقة أفضل فليعلمنا بها ولست انا المسؤول عن الدمار

Lebanon 24