Advertisement

أخبار عاجلة

موقع فلايت أوير: إلغاء أكثر من 2100 رحلة في المطارات الأميركية الأحد

Lebanon 24
09-11-2025 | 16:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن: الشركات الكبرى ألغت 600 رحلة بعد توجيه إدارة الطيران الأميركية بخفض 4% من الرحلات في 40 مطارا رئيسيا
lebanon 24
10/11/2025 04:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء وتأجيل رحلات في مطار بروكسل.. ما السبب؟
lebanon 24
10/11/2025 04:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء 9 رحلات وتأجيل 15 في مطار بروكسل بسبب هجوم إلكتروني (العربية)
lebanon 24
10/11/2025 04:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فوضى في مطار في لندن... حريق وإلغاء رحلات
lebanon 24
10/11/2025 04:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:51 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:45 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:41 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2025-11-09
19:45 | 2025-11-09
19:41 | 2025-11-09
19:17 | 2025-11-09
18:46 | 2025-11-09
18:41 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24