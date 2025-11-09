Advertisement

أخبار عاجلة

الشرع: سوريا خلال 11 شهراً حققت إنجازات كبيرة بعد أن كانت معزولة تماماً

Lebanon 24
09-11-2025 | 17:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرع يؤكد: سوريا لم تعد معزولة عن العالم ووحدة الشعب واجب لا مفر منه
lebanon 24
10/11/2025 04:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: خلال أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية
lebanon 24
10/11/2025 04:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري: سوريا لم تعد معزولة عن العالم وقادرون على بناء بلادنا
lebanon 24
10/11/2025 04:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: خلال بضعة أشهر استطاعت سوريا أن تدخل في عملية إنتخابية غير مكتملة بل متوسطة تتناسب مع المرحلة الإنتقالية
lebanon 24
10/11/2025 04:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:51 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:45 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:41 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2025-11-09
19:45 | 2025-11-09
19:41 | 2025-11-09
19:17 | 2025-11-09
18:46 | 2025-11-09
18:41 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24