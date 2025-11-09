Advertisement

أخبار عاجلة

"سي إن إن" عن مصادر في الكونغرس: الاتفاق يحدد ديسمبر المقبل موعداً للتصويت على تمويل قانون الرعاية الصحية

Lebanon 24
09-11-2025 | 19:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سي إن إن" عن مصادر في الكونغرس: التوصل لاتفاق في مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة حتى الثلاثين من كانون الثاني المقبل
lebanon 24
10/11/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: الحل الوحيد للأزمة هو دعم مشروع تمويل مؤقت قبل بدء معالجة فوضى الرعاية الصحية
lebanon 24
10/11/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دبي تستضيف مؤتمر "الابتكار في الرعاية الصحية 2025": رؤية لمستقبل الطب
lebanon 24
10/11/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة العالمية": يجب أن تتوقّف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في كل مكان
lebanon 24
10/11/2025 05:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:45 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:41 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:45 | 2025-11-09
19:41 | 2025-11-09
19:17 | 2025-11-09
18:46 | 2025-11-09
18:41 | 2025-11-09
18:33 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24