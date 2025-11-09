Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام روسي: الدفاعات الجوية تدمر 71 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

Lebanon 24
09-11-2025 | 23:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي: الدفاعات الجوية دمرت 100 مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
10/11/2025 10:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: الدفاعات الجوية أسقطت 75 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
10/11/2025 10:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 53 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
10/11/2025 10:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 117 طائرة مسيرة خلال الليل
lebanon 24
10/11/2025 10:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:18 | 2025-11-10
03:13 | 2025-11-10
03:12 | 2025-11-10
03:10 | 2025-11-10
03:04 | 2025-11-10
03:02 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24