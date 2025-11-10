الراعي في افتتاح دورة مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: ندعو الى قرع الاجراس عند وصول قداسة البابا الى بيروت واقامة ثلاثية صلاة وسجود للقربان في ٢٧،٢٨،و٢٩ تشرين الثاني على نية نجاح الزيارة

Lebanon 24