الجميّل: الصفحة الجديدة التي تُفتح اليوم في لبنان فرصة لحماية البلد وتأمين الاستقرار وبناءً على كلّ التطورات نعلن تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور

Lebanon 24