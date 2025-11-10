Advertisement

"لبنان 24": سيتم غدا الثلاثاء عملية التسلّم والتسليم لقيادة شرطة بلدية طرابلس في قصر نوفل مع تعيين قائد شرطة جديد للبلدية

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:16
