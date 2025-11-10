Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: لافروف ما زال يمارس مهامه

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: روسيا منفتحة على حل النزاع في أوكرانيا عبر الدبلوماسية لكن الوضع ما زال عالقا
lebanon 24
10/11/2025 14:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: السلطات الأوكرانية تدرك أن مواقفها التفاوضية تتراجع لكنها تواصل ممارسة التضليل
lebanon 24
10/11/2025 14:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يؤكد مواصلة وزير الخارجية سيرغي لافروف أداء عمله ويدعو إلى تجاهل "التقارير الزائفة" في هذا الشأن
lebanon 24
10/11/2025 14:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش ما زال مستمرا بموضوع الإنتخابات النيابية ومصادر تصفه بالجدل البيزنطي (LBCI)
lebanon 24
10/11/2025 14:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:47 | 2025-11-10
07:46 | 2025-11-10
07:43 | 2025-11-10
07:43 | 2025-11-10
07:31 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24