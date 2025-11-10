Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين يؤكد مواصلة وزير الخارجية سيرغي لافروف أداء عمله ويدعو إلى تجاهل "التقارير الزائفة" في هذا الشأن

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الروسي لافروف: اتفقت مع نظيري الأميركي روبيو على مواصلة الاتصالات الهاتفية
lebanon 24
10/11/2025 14:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو على اتصال وثيق مع كراكاس وجميع قنوات الاتصال مفتوحة
lebanon 24
10/11/2025 14:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن تقارير تأجيل لقاء لافروف وروبيو: لا يمكن تأجيل ما لم يُتفق عليه
lebanon 24
10/11/2025 14:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يؤكد أهمية التزام طرفي "اتفاق غزة" بمضمونه لوقف الحرب
lebanon 24
10/11/2025 14:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:47 | 2025-11-10
07:46 | 2025-11-10
07:43 | 2025-11-10
07:43 | 2025-11-10
07:31 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24