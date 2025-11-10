Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ونحن كذلك

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين يشيد بقوة في رغبة ترامب في المساعدة على إيجاد حل للصراع في أوكرانيا
lebanon 24
10/11/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي مقترحات من المجر لتسوية الصراع مع أوكرانيا
lebanon 24
10/11/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا وهدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار
lebanon 24
10/11/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: نثق بالولايات المتحدة وبأن ترامب يريد إنهاء هذه الحرب
lebanon 24
10/11/2025 14:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:47 | 2025-11-10
07:46 | 2025-11-10
07:43 | 2025-11-10
07:43 | 2025-11-10
07:31 | 2025-11-10
07:29 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24