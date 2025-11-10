Advertisement

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: لم نرسل أي رسالة جديدة إلى الأميركيين من أجل التفاوض

10-11-2025 | 04:49
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني: نسعى لرفع العقوبات ولم نرسل أي رسالة جديدة إلى واشنطن لأنها لم تلتزم بالمفاوضات السابقة
وصول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان
وكالة إرنا: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاريجاني يصل الرياض للقاء مسؤولين سعوديين
الميادين عن مصادر: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني سيزور السعودية خلال الفترة المقبلة
