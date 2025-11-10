Advertisement

بدء المحادثات بين الرئيس عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري

10-11-2025 | 05:57
الرئيس عون: نتذكر اليوم أنّ لبنان وبلغاريا مرتبطان بعلاقاتٍ دبلوماسية منذ نحو 60 عاماً
lebanon 24
10/11/2025 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون ومجالات التعاون
lebanon 24
10/11/2025 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البلغاري: محادثاتنا مع الرئيس عون تعبر عن جهوزيتنا واستعدادنا للمساهمة في تعزيز شراكتنا وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
lebanon 24
10/11/2025 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البلغاري بعد لقاء عون: ناقشنا عددًا من المسائل التي تخص منطقة الشرق الأوسط وعبرت عن دعمي للجهود التي يبذلها لبنان وندعم الحوار بين الإتحاد الأوروبي ولبنان
lebanon 24
10/11/2025 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
